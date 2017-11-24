Станция метро Oxford Circus в Лондоне оцеплена

Сотрудники полиции в торговом центре на Оксфорд-стрит в Лондоне, Великобритания. 24 ноября 2017

Сотрудники полиции в торговом центре на Оксфорд-стрит в Лондоне, Великобритания. 24 ноября 2017

ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости, Мария Табак. На место инцидента к станции лондонского метро Oxford Circus прибыли три пожарных расчета и 15 пожарных, сообщила пожарная служба британской столицы.

"Нас вызвали в 16.43 в связи с инцидентом на Oxford Circus. Три пожарных расчета и 15 пожарных прибыли на место. Пожалуйста, избегайте этого района", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Станция метро и отрезок дороги, примыкающей к ней, оцеплены. Людей, находившихся на Оксфорд-стрит, попросили зайти внутрь магазинов. Сегодня на Оксфорд-стрит очень много народу в связи с "черной пятницей" — днем масштабных распродаж.

Первоначально возникшая паника успокоилась, люди спокойно расходятся.