Миссия ОБСЕ намерена продолжать диалог с главой ДНР

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине намерена продолжать диалог с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко, сообщил в пятницу журналистам первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

Ранее пресс-служба главы ДНР сообщила, что встреча Захарченко и Хуга состоялась в четверг в Донецке.

"Встреча была конструктивной… Были очерчены возможности улучшения условия работы Специальной мониторинговой миссии. Миссия продолжит обговаривать возможные меры с господином Захарченко и с вооруженными подразделениями под его командованием. В диалоге будет принимать участие команда миссии, которая находиться в Донецке. Мы приветствуем любой диалог. Только диалог поможет решить данный конфликт",- сказал Хуг.