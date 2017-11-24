Теракт на Синае: жертвами атаки на мечеть в Египте стали 235 человек

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Число жертв теракта в мечети на севере Синайского полуострова в Египте достигло 235 человек, 130 пострадали, сообщило государственное египетское телевидение.

Теракт произошел в мечети эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш. Нападавшие ворвались в здание во время пятничной молитвы. В мечети взорвали бомбу, людей, в панике выбегавших наружу, расстреливала другая группа террористов. Боевики открыли огонь и по машинам скорой помощи, прибывшим на место трагедии. Источник в службе безопасности провинции сообщил РИА Новости, что в атакованной боевиками суфийской мечети могло молиться до 500 человек.

Неотвратимое возмездие

Пятнадцать радикалов, причастных к теракту в мечети на севере Синайского полуострова, были уничтожены ударом с беспилотников, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности. Два внедорожника террористов попали под ракетный удар в пустыне на севере Синая, неподалеку от места атаки.

В Египте объявлен трехдневный траур в связи с трагедией на Синайском полуострове. Об этом сообщила президентская администрация. Глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал, что всех причастных к теракту ждет "неотвратимое наказание". "Рука правосудия дотянется до всех, кто участвовал, содействовал, поддерживал и финансировал или подстрекал к совершению этого преступления", — заявил ас-Сиси.

Проявлять осмотрительность

Владимир Путин выразил президенту Египта соболезнования в связи с терактом. "Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали", — подчеркнул он.

В российском министерстве иностранных дел после теракта напомнили согражданам, находящимся на территории Египта, о необходимости проявлять осмотрительность и не посещать места повышенной террористической опасности. В МИД подчеркнули, что готовы наращивать сотрудничество с Египтом и другими странами в деле борьбы с терроризмом.

О необходимости бороться с терроризмом и его идеологией после трагедии в Египте заявил и президент США Дональд Трамп. "Мир не должен терпеть терроризм, мы должны побороть его в военном плане и дискредитировать экстремистскую идеологию, которая формирует базу для его существования", — написал он в Twitter.

Экстремисты на Синайском полуострове

Источник в службе безопасности провинции сообщил РИА Новости, что в адрес представителей суфийского направления в исламе от боевиков поступали угрозы. "Эта мечеть относится к суфийскому тарикату Гаргария. Конкретных угроз в адрес мечети не было, так как здесь молятся все жители деревни, а вот в адрес суфиев были. Суфийская идеология противоречит взглядам экстремистов", — отметил он.

Теракт в мечети эр-Роуда — свидетельство того, что ситуация на севере Синайского полуострова представляет собой серьезную опасность для Египта, заявил в эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов. "Синайский полуостров уже несколько лет является полем боя против большого скопления радикальных исламистских группировок, имеющих определенную социальную базу среди местных бедуинских племен, активно вовлеченных в теневую торговлю и контрабанду оружия и наркотиков", — пояснил он.