Волна сексразоблачений задела Шведскую академию, присуждающую Нобелевку

СТОКГОЛЬМ, 24 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. На уходящей неделе продолжилась волна протестов, начавшихся в Швеции чуть более месяца назад в связи с признаниями многих женщин из самых разных профессиональных сфер в преследованиях на сексуальной почве.

Один из случаев вызвал особенно широкой резонанс, так как рисковал задеть репутацию Шведской академии, присуждающей и вручающей Нобелевскую премию по литературе.

Культурная личность

Во вторник газета Dagens Nyheter опубликовала признания 18 женщин, которые обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Как заметило издание, о приставаниях и домогательствах этого деятеля в столичной элите знали, но до сих пор ничего не предпринималось.

Имя этого человека не называется, сам деятель до сих пор отказывался от каких-либо комментариев, замечая, что ни в чем не виновен. Среди пострадавших, как выяснилось, оказались женщины, в том числе те, которые так или иначе имеют отношение к Шведской академии. Сообщается, что культурная деятельность стокгольмской знаменитости не раз поддерживали экономически как Шведская академия, так и власти Стокгольма.

Обвинения привели к тому, что в культурной среде Швеции заговорили об угрозе репутации академии. В результате в четверг вечером ее руководство сообщило, что прерывает сотрудничество с культурным деятелем.

"На прошедшем вечером заседании Шведская академия единогласно приняла решение немедленно прервать все контакты и дальнейшее финансирование всей деятельности, проводимой тем, кого в СМИ называют "Культурная личность", — говорится в сообщении для прессы, опубликованном академией.

Кроме того, из-за получивших огласку домогательства руководство академии было вынуждено нанять адвоката для того, чтобы разобраться, мог ли обвиняемый деятель повлиять каким-либо образом на работу постоянных членов, которые в течение года присуждают целый ряд различных наград. Оказавшегося под подозрениями мужчину исключили даже из списка приглашенных на торжества по случаю награждения Нобелевских лауреатов этого года.

Волна протестов

Началась же неделя протестом представительниц технологической отрасли. К ним на следующий день присоединились более одной тысячи женщин из различных профсоюзных организаций.

Разоблачения коснулись и политиков. Партия левых приняла на этой неделе решение не приглашать больше на свои мероприятия бывшего лидера Ларса Оли после того, как стало известно о его домогательствах к одной из женщин. Сам Оли не отрицает ничего и о случае написал в одной из шведских газет, заметив, что принес пострадавшей извинения.