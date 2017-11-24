Белый дом решительно осудил теракт в Египте

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. США решительно осуждают теракт в Египте, весь мир должен объединиться и усилить борьбу с терроризмом, говорится в сообщении Белого дома, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают сегодняшний ужасающий террористический акт в мечети в северной провинции Синай в Египте", — говорится в сообщении.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых и стоим вместе с народом и правительством Египта против терроризма", — добавляется в заявлении.

Белый дом подчёркивает, что "не может быть терпимости к варварским группам, которые утверждают, что действуют во имя веры, но атакуют религиозные объекты и убивают невинных и беззащитных людей во время молитвы".

"Международное сообщество должно продолжать объединяться и усиливаться вопросе разгрома террористических групп, которые угрожают Соединенным Штатам и нашим партнерам, и мы должны коллективно дискредитировать экстремистскую идеологию, лежащую в основе их (групп) существования", — резюмирует ведомство.

Ранее стало известно, что боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним. По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.

Силовики перекрыли все доступы к месту происшествия, к поискам террористов подключились военные. Они проводят зачистку деревни и всех соседних населенных пунктов и автотрасс.