Белый дом решительно осудил теракт в Египте

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. США решительно осуждают теракт в Египте, весь мир должен объединиться и усилить борьбу с терроризмом, говорится в сообщении Белого дома, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают сегодняшний ужасающий террористический акт в мечети в северной провинции Синай в Египте", — говорится в сообщении.
"Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых и стоим вместе с народом и правительством Египта против терроризма", — добавляется в заявлении.
Белый дом подчёркивает, что "не может быть терпимости к варварским группам, которые утверждают, что действуют во имя веры, но атакуют религиозные объекты и убивают невинных и беззащитных людей во время молитвы".
"Международное сообщество должно продолжать объединяться и усиливаться вопросе разгрома террористических групп, которые угрожают Соединенным Штатам и нашим партнерам, и мы должны коллективно дискредитировать экстремистскую идеологию, лежащую в основе их (групп) существования", — резюмирует ведомство.
Силовики перекрыли все доступы к месту происшествия, к поискам террористов подключились военные. Они проводят зачистку деревни и всех соседних населенных пунктов и автотрасс.