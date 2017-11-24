Глава "Нафтогаза": потеря транзита газа может стоить Украине независимости

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что потеря транзита газа через украинскую ГТС может стоить стране независимости.
Ранее Коболев заявил, что реализация "Северного потока-2" и "Турецкого потока" полностью лишит Украину транзита газа и сократит стоимость украинской газотранспортной системы в пять раз. При этом, по его словам, участием в управлении украинской ГТС заинтересовались три европейские компании.
РФ неоднократно заявляла, что политизировать ситуацию вокруг "Северного потока-2" нелепо.
Верховная рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.
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