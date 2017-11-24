Очевидцы сообщили о выстрелах на станции метро в Лондоне

ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британская транспортная полиция сообщила, что получила сообщения о выстрелах на станции лондонского метро Oxford Circus, впоследствии выяснилось, что информация не соответствует действительности.

"В 16.37 нас вызвали на станцию Oxford Street после сообщений о выстрелах. Вооруженные сотрудники Британской транспортной полиции и Столичной полиции Лондона находятся на месте и пытаются выяснить, что случилось", — говорится в сообщении полиции.

Police called at 16:38 to a number of reports of shots fired on #OxfordStreet & underground at Oxford Circus tube station. Police have responded as if the incident is terrorist related. Armed and unarmed officers are on scene and dealing along with colleagues from @BTP — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24 ноября 2017 г.

​В результате инцидента пострадала женщина. "Она получила травму при выходе со станции, ни о каких других пострадавших не сообщается", — пояснил РИА Новости представитель Британской транспортной полиции.

При этом в Скотланд-Ярде сообщили, что не могут подтвердить факт стрельбы на станции. "Полиция не обнаружила никаких подозреваемых, доказательств выстрелов или пострадавших", — сообщил РИА Новости по телефону представитель Столичной полиции Лондона. Менее часа спустя оцепление вокруг станции было снято.

Ранее сообщалось, что станция эвакуирована из-за задымления и закрыта.

Evacuated staff after #OxfordCircus — still police presence. Lots on phones pic.twitter.com/s7QZlWjVms — Sandy Rashty (@SandyRashty) 24 ноября 2017 г.

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