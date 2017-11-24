В Лондоне из-за задымления эвакуировали станцию метро

Полицейский у входа на станцию метро в Лондоне. Архивное фото

Полицейский у входа на станцию метро в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Станция Лондонского метро Oxford Circus эвакуирована из-за задымления, на месте происшествия находится вооруженная полиция, сообщает газета Independent.

"Мы продолжаем предпринимать меры в ответ на инцидент на станции Oxford Circus. В настоящее время станция закрыта, пожалуйста, избегайте этого места. Офицеры находятся на месте событий", — сообщается в Twitter британской транспортной полиции.

Позже в полиции уточнили, что закрыты две станции лондонского метро — Oxford Circus и Bond Street. Правоохранители просят жителей города избегать этого района.