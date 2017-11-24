В ООН отметили соблюдение спокойствия в Зимбабве при смене президента

Эммерсон Мнангагва с супругой на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017

Эммерсон Мнангагва с супругой на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017

ООН, 24 ноя — РИА Новости. В ООН отметили соблюдение спокойствия в Зимбабве при смене президента.

"Мы выражаем признательность народу Зимбабве за мирное управление при политических изменениях в стране", — сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш неоднократно заявлял о необходимости "проявлять спокойствие и сдержанность в это время".

В пятницу в должность президента Зимбабве вступил бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Он будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года.