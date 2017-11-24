Глава МИД ФРГ осудил теракт в мечети на севере Синайского полуострова

БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль осудил теракт в мечети на севере Синайского полуострова.
"Сообщение из Египта нас шокирует. Мы твердо стоим на стороне Египта. Мы категорически осуждаем подлый терроризм, который со своими жестокими преступлениями вновь не останавливается перед храмами и мирными верующими", — заявил Габриэль, его цитирует пресс-служба ведомства.
Министр также выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим.
Очевидцы сообщают, что общее число молившихся в мечети могло составить порядка 500 человек.