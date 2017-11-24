Глава МИД ФРГ осудил теракт в мечети на севере Синайского полуострова

БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль осудил теракт в мечети на севере Синайского полуострова.

"Сообщение из Египта нас шокирует. Мы твердо стоим на стороне Египта. Мы категорически осуждаем подлый терроризм, который со своими жестокими преступлениями вновь не останавливается перед храмами и мирными верующими", — заявил Габриэль, его цитирует пресс-служба ведомства.

Министр также выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим.

Более 10 террористов ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте во время пятничной молитвы. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. Число жертв теракта к настоящему моменту возросло до 235, более 130 человек пострадали.

Очевидцы сообщают, что общее число молившихся в мечети могло составить порядка 500 человек.