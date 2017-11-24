Плотницкий назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (320)

ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Ушедший в отставку с поста главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений, сообщил в пятницу министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

"Он (Плотницкий — ред.) является одним из подписантов минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению минских соглашений", — говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на Луганском информационном центре.