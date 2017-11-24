Глава ЛНР Плотницкий написал заявление об отставке

ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, сообщил министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник, заявление которого опубликовал Луганский информационный центр.
Согласно конституции ЛНР, решение о досрочном прекращении полномочий главы республики принимает Народный совет.
"Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства", — продолжил Пасечник, добавив, что совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме.
Он поблагодарил Плотницкого за решение об отставке и за огромный вклад в процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также сообщил, что бывший глава уже назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению Минских соглашений.