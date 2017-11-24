Трамп о теракте в Египте: нужно бороться с терроризмом и его идеологией

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на теракт в Египте заявил о необходимости бороться с терроризмом и его идеологией.

"Чудовищная террористическая атака на невинных и беззащитных прихожан в Египте. Мир не должен терпеть терроризм, мы должны побороть его в военном плане и дискредитировать экстремистскую идеологию, которая формирует базу для его существования", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее стало известно, что боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним.

По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.

Силовики перекрыли все доступы к месту происшествия, к поискам террористов подключились военные. Они проводят зачистку деревни и всех соседних населенных пунктов и автотрасс.