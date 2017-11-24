Опубликовано видео с места взрыва в мечети на Синае

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В сети появилось видео с места взрыва в мечети в Египте.

Сотни людей находятся на месте происшествия, многие следуют по направлению к мечети, туда же прибывают автомобили скорой помощи для эвакуации пострадавших.

В пятницу более десяти террористов ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Число пострадавших возросло до 235, более 130 человек пострадали. По предварительным данным, на пятничной молитве присутствовали около 500 человек.