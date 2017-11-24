Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (320)

ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Киев возобновил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Петровского водозабора Попаснянского водоканала, сообщила РИА Новости пресс-служба государственного унитарного предприятия "Лугансквода".

Ранее украинское предприятие "Луганское энергетическое объединение" обесточило из-за долгов Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей Луганска и неподконтрольных Киеву территорий Луганской области. В ЛНР заявили, что не имеют задолженностей за поставки воды перед украинским поставщиком.

"Сегодня Украина возобновила подачу воды на территорию ЛНР с Петровского водозабора", — сообщили в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, специалисты Южного управления предприятия ЛНР "Лугансквода" выполняют необходимые переключения для изменения схемы водоснабжения.