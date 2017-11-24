В Турции считают, что страна может обойтись без НАТО, показал опрос

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Большинство граждан Турции уверены, что безопасность страны можно обеспечить без членства в НАТО, пишет Sputnik со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного компанией IEA.

Кроме того, исследование показало, что более 70% граждан страны выступают за сотрудничество с Россией в области политики, экономики и безопасности. Около 60% опрошенных считают, что внешнеполитический курс страны оказывает негативное влияние на экономику.

Опрос был проведен в первой половине ноября — этот период был отмечен паникой в странах-членах НАТО из-за соглашения о закупке Турцией российских комплексов ПВО С-400, пишет Sputnik. Помимо этого, беспокойство в странах Североатлантического альянса вызывали новые шаги в сторону урегулирования в Сирии в ходе переговоров в Астане, а также формирование будущего САР под влиянием совместной инициативы Турции, России и Ирана.

Вместе с тем, исследование прошло до скандала на учениях НАТО в Норвегии, с которых турецких военных отозвали из-за стенда с портретами "врагов" альянса с изображениями основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка и действующего главы государства Тайипа Эрдогана. Этот инцидент также мог повлиять на общественное мнение в Турции, увеличив число граждан, относящихся к альянсу негативно, отмечает Sputnik.