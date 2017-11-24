В посольстве России в Анкаре открыли бюст Карлова

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Бюст посла РФ в Турции Андрея Карлова открыт в российском посольстве в Анкаре в пятницу.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

В церемонии открытия бюста Карлова приняли участие сотрудники российского посольства, представители турецких властей, дипкорпуса, деловых кругов, российской и турецкой общественности. Были исполнены государственные гимны двух стран, прошла минута молчания.

"Куда бы ни направляла его непростая дипломатическая стезя, он везде добивался впечатляющих успехов. Так было и здесь, в Турции, столь поначалу непривычной для Андрея Геннадьевича и столь ценящей и любящей его сейчас. И есть за что – ведь в том расцвете, который переживают сейчас поступательно развивающиеся российско-турецкие отношения, есть немалая доля его личной заслуги. И далеко не случайно его именем здесь, в Турции, называют улицы, в его память проходят спортивные соревнования", — сказал на церемонии открытия бюст посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

​Он отметил, что, прибыв в Турцию на замену погибшему послу, убедился, как популярен он был здесь.

"Много людей рассказывали мне о своей дружбе с ним, говорили о том, что гордятся этим знакомством. Нам всем очень не хватает этого доброго, светлого, мягкого и доброжелательного человека. Своей добротой, своей улыбкой он буквально заражал всех, с кем встречался – российских и зарубежных коллег, сослуживцев, да и просто случайных знакомых. С ним было легко – он всегда понимал, всегда помогал и испытывал радость от того, что помогает людям", — сказал российский дипломат.

По его словам, глубоко символично, что бюст Карлову сооружен на средства, которые буквально собирались по всему миру. Российские дипломаты, работающие в различных странах и в Центральном аппарате министерства, бескорыстно пожертвовали средства на увековечивание памяти погибшего посла, а народный художник Николай Кузнецов-Муромский по заказу Ассоциации российских дипломатов отлил в бронзе его образ.

"Мы прожили в этой прекрасной стране 3,5 года, полюбили ее богатую культуру, природу, радушный турецкий народ. Такие трагедии не должны никогда и нигде повторяться. Я хочу, чтобы между нашими странами всегда царила дружба – это будет лучшей памятью о моем муже", — сказал вдова погибшего дипломата Марина Карлова.

Как отметил мэр Анкары Мустафа Туна, нельзя переоценить вклад Карлова в развитие российско-турецких отношений, особенно во время их кризиса, когда дипломат прилагал максимальные усилия для его разрешения. "Эта подлая пуля была направлена не только в него, но и российско-турецкую дружбу. Несмотря на эту трагедию, наши отношения крепнут и развиваются", — заявил мэр турецкой столицы.

По окончании церемонии прошла презентация Международного благотворительного фонда Карлова.