В Британии подростка приговорили к пожизненному сроку за убийство ребенка

ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Девочку-подростка 16 лет приговорили в Великобритании к пожизненному заключению за жестокое убийство семилетней Кэти Раф, решение в пятницу вынес королевский суд города Лидс, сообщает пресс-служба полиции Северного Йоркшира. Осужденная, имя которой не называется, сможет подать апелляцию не раньше, чем через 5 лет.

"Это расследование было одним из самых трагических и тяжелых за всю мою карьеру офицера полиции", — сказала руководившая расследованием офицер Андреа Келл.

Ребенка с ножевыми ранениями и признаками удушения обнаружили на детской площадке 9 января, позже Кэти умерла в больнице. Обвиняемая, которой на момент преступления было 15 лет, в суде не присутствовала, в зале суда она появилась по видеосвязи – подросток сидела с опущенной головой, сжимая в руках мягкую игрушку. Объяснить свое поведение осужденная, по словам представителя суда, "не хотела и не могла". По мнению суда и полиции, она представляет для общества большую опасность.

Как в свою очередь сообщил телеканал Sky News , в доме малолетней убийцы были найдены рисунки убийств, злобные комиксы, книжки, а также плюшевый лев Симба, герой мультфильма "Король Лев", с отрезанными ушами.

Прокуроры в суде сообщили, что тинейджер проходила лечение от депрессии и тревожного расстройства, в 2016 году страдала припадками бреда и была убеждена, что люди в действительности являются роботами. По мнению стороны обвинения, 16-летняя преступница, вероятно, пыталась выяснить, является ли жертва роботом.