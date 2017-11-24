Президент Египта пообещал наказать всех причастных к теракту на Синае

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал "неотвратимое наказание всем причастным" к теракту в мечети на севере Синая, унесшему жизни свыше 200 человек.

Лидер Египта также принес соболезнования родственникам жертв теракта.

"Этот вероломный акт, отражающий бесчеловечность его исполнителей, не останется без быстрого и решительного наказания. Рука правосудия дотянется до всех, кто участвовал, содействовал, поддерживал и финансировал или подстрекал к совершению этого преступления", — говорится в заявления президента.

Более 10 террористов ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте во время пятничной молитвы. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. Число жертв теракта к настоящему моменту возросло до 235, более 130 человек пострадали.

Очевидцы сообщают, что общее число молившихся в мечети могло составить порядка 500 человек.