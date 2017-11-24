Министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 ноября 2017

Министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Отношения России и Японии имеют огромный потенциал, надо сделать все, чтобы они привели к заключению мирного договора, заявил в пятницу журналистам глава МИД Японии Таро Коно по итогам российско-японской межправкомиссии.

"Я хочу вновь подчеркнуть — наши отношения имеют огромный потенциал. Нам необходимо полностью раскрыть их и повысить многократно качество двусторонних отношений, чтобы это привело к заключению мирного договора", — сказал Коно.

"Я готов прилагать все свои усилия для развития японо-российских исторических связей", — добавил он.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией через развитие экономических отношений двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.