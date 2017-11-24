ВС Испании займется рассмотрением дел, связанных с референдумом в Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (433)

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии

МАДРИД, 24 ноя – РИА Новости. Верховный суд Испании займется рассмотрением почти всех дел, связанных с референдумом о независимости Каталонии, следует из сообщения суда.

До сих пор Верховный суд рассматривал лишь дела шести бывших членов президиума парламента Каталонии, объявившего 27 октября независимость. Дела в отношении членов распущенного испанским правительством женералитета находились на рассмотрении Национальной судебной палаты, равно как и дела в отношении лидеров двух общественных националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчеса и Жорди Куишара.

Таким образом, в общей сложности в ведении Верховного суда окажутся дела 22 подозреваемых в нарушении испанского законодательства в связи с проведением референдума о независимости.

Ранее Национальная судебная палата приняла решение о предварительном заключении в отношении восьми бывших членов каталонского правительства, в том числе экс-заместителя председателя женералитета Ориола Жункераса, а также лидеров двух общественных организаций.

В отношении бывшего главы правительства автономного сообщества Карлеса Пучдемона и четырех членов его кабинета, которые находятся в Брюсселе, суд выдал европейский ордер на арест. Их подозревают в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, а также злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения.

Бывшие депутаты каталонского парламента, дела которых изначально рассматривает Верховный суд, в том числе спикера парламента Карме Форкадель, находятся в настоящее время на свободе – после уплаты залога.

В ведении Национальной судебной палаты остаются только два дела – в отношении бывшего главы каталонской полиции Mossos d'Esquadra Хосепа Луиса Траперо и лейтенанта Тересы Лаплана.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.