"Декоммунизированные" названия улиц Варшавы внесли в Google.Maps

ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Власти Варшавы изменили названия ряда улиц польской столицы, в том числе аллеи Народной Армии, не дожидаясь решения суда: новые названия уже значатся на официальном сервисе карт Варшавы и на сервисе Google.Maps; против переименования выступили жители города, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее глава Мазовецкого воеводства, в которое входит Варшава, представитель правящей партии "Право и справедливость" Зджислав Щипера распорядился переименовать ряд городских улиц в соответствии с законом о декоммунизации. В частности, аллею прокоммунистической Народной Армии (Армия людова) планируется переименовать в аллею Леха Качиньского. В числе других улиц, за переименование которых выступил воевода, улица Союза борьбы молодых (подпольная антифашистская организация), Зыгмунта Модзелевского (глава МИД Польши в 1947–1951 годах), Леона Кручковского (драматург и прозаик, глава союза польских писателей в 1949–1956 годах).

Городской совет Варшавы проголосовал за обжалование в судебном порядке решения мазовецкого воеводы об изменении названий 47 улиц города. Решение было принято большинством голосов представителей оппозиционной "Гражданской платформы" в горсовете польской столицы. Правящая партия "Право и справедливость" имеет в совете меньшинство.

Тем не менее, новые названия улиц, в частности Леха Качиньского вместо Народной армии уже значатся на официальном сервисе карт Варшавы. Такие же изменения произошли и на картографическом сервисе Google.

В пятницу на аллее Народной Армии собрались несколько протестующих. Они требуют отменить решение о переименовании и оставить улицам их старые названия. Они напоминают о том, что переименования принесут неудобства жителям и серьезные финансовые расходы. Также они возмущены тем, что по вопросу переименования улиц не провели общественных консультаций.

В Польше в октябре вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев.