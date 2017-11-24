Президент Туркменистана подрифтовал на гоночном автомобиле

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов испытал гоночные автомобили, которые закупило местное МВД, видео появилось на YouTube.

Глава Туркмении посетил национальный Центр автомобильного спорта и решил лично протестировать новый гоночный автомобиль BMW M3, сообщает портал "Хроника Туркменистана". Бердымухамедов проехал по гоночной трассе, чтобы проверить ходовые качества автомобиля. BMW M3 обладает 431-сильным мотором, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,3 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Также Бердымухамедов поучаствовал в первых заездах в Центре автоспорта, который открыли в 2013 году. Отмечается, что в юности глава Туркменистана увлекался автоспортом и участвовал в различных соревнованиях.