Проект "Восточное партнерство" не направлен против России, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Проект Евросоюза "Восточное партнерство" не направлен против России, заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита Восточного партнерства.

"Восточное партнерство" не направлено против России. Это не геополитическое соревнование между Россией и Евросоюзом, но реальное партнерство между суверенными странами", — сказал он.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.