Генпрокурор Египта поручил установить виновных в совершении теракта

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Египта Набиль Садык поручил начать масштабное расследование обстоятельств крупного теракта в мечети на севере Синайского полуострова и установить виновных, говорится в заявлении надзорного ведомства.

Согласно заявлению, Садык поручил следователям из ближайшей к Синаю Исмаилии в срочном порядке установить все обстоятельства произошедшего и установить виновных в этом преступлении.

Как ранее сообщило государственное египетское телевидение, число жертв теракта возросло до 235 человек, пострадали 130 человек.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.