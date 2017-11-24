В испанском правительстве готовятся рассказать о "российском вмешательстве"

МАДРИД, 24 ноя – РИА Новости. Правительство Испании готово дать разъяснения по поводу так называемого "российского вмешательства" в кризис вокруг Каталонии парламенту, если поступит соответствующий запрос, заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

"Правительство готово предоставить информацию, которая находится в его ведении, палатам парламента. Эта тема касается не только Испании, ни и других стран. И решение, которое связано с этим новым миром цифровых технологий, должно быть в случае с Испанией европейским", — заявил он, отвечая на вопрос, считает ли кабинет министров необходимым начать правительственное или парламентское расследование по этому поводу.

Де Виго добавил, что позиция испанского правительства была очень четкой "с самого начала" и что министр иностранных дел Альфонсо Дастис на встрече глав МИД ЕС ставил этот вопрос — в частности, довел позицию Испании до главы дипломатии ЕС Федерики Могерини

Дастис на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе 13 ноября заявил о "подозрительном трафике, связанном с сетями, чьи точки распространения находятся в России", а также в Венесуэле. О том, что большое количество "фальшивых новостей против Испании" поступало с территории России, заявил и премьер Мариано Рахой. При этом испанские власти заявляют, что у них нет сведений о причастности к этому российского правительства.

Москва ранее призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании". Позже Дастис выразил уверенность, что ситуация с подозрительным трафиком не приведет к кризису в отношениях между странами.

Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании.