В кабмине ФРГ назвали "ужасающим преступлением" теракт в мечети в Египте

БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. В правительстве ФРГ назвали "ужасающим преступлением" теракт в мечети на севере Синайского полуострова.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. По последним данным государственного египетского телевидения, число жертв теракта возросло до 235 человек, пострадали 130 человек.

"Нападение на верующих в мечети на севере Синайского полуострова — ужасающее преступление. Мы скорбим вместе с близкими жертв. Терроризм — наш общий враг", — говорится в сообщении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта в Twitter.