СМИ: в Египте уничтожили 15 радикалов, причастных к теракту в мечети

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Египетские беспилотники уничтожили 15 радикалов, причастных к теракту в мечети на Синайском полуострове, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в органах безопасности.

По его словам, летательные аппараты нанесли ракетные удары по двум внедорожникам в пустыне на севере Синая, недалеко от места теракта.

Боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним.

По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.

Силовики перекрыли все доступы к месту происшествия, к поискам террористов подключились военные. Они проводят зачистку деревни и всех соседних населенных пунктов и автотрасс.

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