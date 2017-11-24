Новый президент Зимбабве призвал снять санкции и обещал выплатить все долги

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Эммерсон Мнангагва в пятницу принял присягу президента Зимбабве на национальном стадионе в столице страны Хараре, он будет руководить страной до следующих выборов, которые запланированы на август 2018 года. В качестве президента он уже успел много чего наобещать: заявил о намерении компенсировать убытки фермерам, потерявшим участки при реформе, гарантировал безопасность иностранных инвестиций в стране и выплаты по внутренним и внешним долгам, а также призвал к пересмотру санкций против Зимбабве.

© REUTERS / Siphiwe Sibeko Эммерсон Мнангагва с супругой на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017 © REUTERS / Siphiwe Sibeko Эммерсон Мнангагва с супругой на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017

Представители оппозиции Зимбабве полагают, что новый лидер вряд ли изменит страну, так как он мало чем отличается от бывшего президента Роберта Мугабе, с которым много лет работал плечом к плечу.

Присяга на стадионе

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, в пятницу в присутствии многих тысяч зрителей на "Национальном спортивном стадионе" в Хараре, зачитав текст присяги и поклявшись на Библии, официально вступил в должность президента Зимбабве.

Люди несколько раз овациями заглушали речь новоиспеченного президента. После прочтения присяги на Мнангагву надели ленту цветов флага страны и официально объявили президентом Зимбабве.

© REUTERS / Philimon Bulawayo Эммерсон Мнангагва на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017 © REUTERS / Philimon Bulawayo Эммерсон Мнангагва на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017

После чего на верность новому президенту страны Мнангагве присягнул главнокомандующий войск обороны Зимбабве (ZDF) Константино Чивенга. Кроме того, присягу новому президенту принесли и другие командующие, в частности, начальник полиции. Однако публика освистала его и призвала его уйти с поста.

Спасибо, Мугабе!

В ходе выступления после инаугурации Мнангагве отметил вклад бывшего президента страны 93-летнего Роберта Мугабе в строительство государства.

"Позвольте принести особую благодарность одному из основателей нашего государства Роберту Мугабе. Он вел нас в нашей борьбе за независимость, он взял на себя ответственность руководства в очень сложное время… Давайте все примем и отдадим должное его колоссальному вкладу в строительство нашей страны", — заявил Мнангагва. "Для меня лично он (Мугабе — ред.) остается отцом, наставником… и лидером", — добавил новый президент Зимбабве.

© РИА Новости / Арсен Сулейманов Церемония инаугурации нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Хараре. 24 ноября 2017 © РИА Новости / Арсен Сулейманов Церемония инаугурации нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Хараре. 24 ноября 2017

Мугабе отказывался подавать в отставку добровольно, однако во вторник все же объявил о своем уходе с поста, который он занимал 37 лет, после того как ZANU-PF постановила начать процедуру импичмента в парламенте.

Примечательно, что сам Мугабе не присутствовал на инаугурации, как пишет местная газета Herald со ссылкой на пресс-секретаря Мугабе Джорджа Чарамбу, так как ему необходим отдых после "напряженных" событий, через которые ему пришлось пройти в последнее время. При этом, как сообщил Чарамба, Мнангагва в четверг пообщался с Мугабе и проинформировал его о ходе подготовки к инаугурации.

"Он (Мнангагва) также заверил семью (Мугабе) не только по поводу их собственной безопасности и благополучия, но также о сохранении правопорядка по всей стране. Они согласились, что бывшему президенту нужно время, чтобы отдохнуть после напряженных событий, через которые он прошел за последние полторы недели, и поэтому он может не принять участия в церемонии инаугурации", — заявил Чарамба.

Выборы пройдут по плану

В качестве нового главы государства Мнангагва успокоил население страны, сообщив, что президентские выборы пройдут в следующем году, как и планировалось.

"Мир и гармония должны характеризовать наше отношение друг к другу до и после демократических выборов 2018 года. Я обещаю вам сегодня, что эти выборы пройдут, как и планировалось ", — заявил он.

Таким образом, Мнангагва будет занимать президентский пост до следующих выборов в августе 2018 года.

Новый президент, новые обещания

В своей первой речи новый президент Зимбабве сделал много обещаний. В частности, он заявил о намерении компенсировать убытки фермерам, потерявшим участки в ходе земельной реформы.

"Мое правительство обязуется компенсировать убытки тем фермерам, чьи земли забрали", — заявил Мнангагве.

Кроме того, Мнангагва гарантировал безопасность иностранных инвестиций в его стране.

"Все иностранные инвестиции будут в безопасности в Зимбабве. Мы будем поддерживать двусторонние инвестиции и соблюдать соглашения, которые мы заключили с рядом стран. Призываю вас присоединиться к развитию потенциала, чтобы изменить жизнь нашего народа", — заявил Мнангагва.

Также он призвал к пересмотру экономических и политических санкций против его страны.

"С построением нового демократического Зимбабве мы призываем тех, кто наказал нас в прошлом, пересмотреть экономические и политические санкции против нас", — заявил Мнангагва.

Зимбабве является одной из самых бедных стран Африки, безработица достигает 80%. Экономика уже давно переживает глубокий кризис, в котором повинны начатые в 2001 году по инициативе Мугабе земельные реформы, сопровождавшиеся захватом почти всех хозяйств фермеров, а также санкции США и Евросоюза. Из-за инфляции, достигавшей астрономических показателей в миллионы процентов, после трех деноминаций Зимбабве перешла во внутренних расчетах на американские доллары.

Зимбабве выплатит все долги

Мнангагва также пообещал, что правительство Зимбабве обеспечит выплату по внутренним и внешним долговым обязательствам, упростит процедуру экспорта и создаст жизнеспособный и стабильный финансовый сектор.

"Правительство обеспечит выплату по внутренним и внешним долговым обязательствам. Это относится к властям всех уровней — от местных до государственных", — заявил Мнангагва.

Новый президент отметил, что его правительство уделит внимание экспорту, как основному источнику иностранной валюты, и упростит процедуры, связанные с международной торговлей.

"Учитывая критическую роль, которую играет экспорт в получении иностранной валюты, правительство сделает все необходимое, чтобы обеспечить упрощение экспортных процедур, сократив расходы, связанные с ведением международной торговли", — сказал Мнангагва.

По словам нового президента, поддержание экономической стабильности и предоставление гарантий частным лицам, бизнесу и иностранным инвесторам станут ключевыми пунктами будущих реформ.

"Мое правительство обеспечит жизнеспособность и стабильность финансового сектора", — подчеркнул Мнангагва. Он также выступил за борьбу c коррупцией.

Настороженность Запада

Старший научный сотрудник Института Африки РАН Ольга Кулькова полагает, что своими обещаниями Мнангагва хочет расположить к себе Запад.

По ее словам, пока западные страны испытывают по отношению к новому президенту большой скептицизм, так как тот в течение многих лет был сторонником и сподвижником Мугабе, а также подавлял протесты оппозиции.

"Хотя народ и ликовал, как мы видели, в новостях по поводу ухода Мугабе, это была радость по поводу того, что появилась надежда на некие изменения. Но неизвестно, будут ли они столь существенными, как ожидается. Мне кажется, что со стороны западных инвесторов и западных стран пока в отношении прихода Мнангагвы больше скептицизма. Хорошо, что он обещал защитить инвестиции. В Зимбабве в последние годы инвестировал Китай, Россия осваивает платиновое месторождение Дарвендейл. Это позитивное обещание, потому что страна нуждается в создании климата для новых инвестиций", — сказала Кулькова РИА Новости.

Что касается обещаний относительно выплат по внутренним и внешним долговым обязательствам, эксперт полагает, что если это и произойдет, то в отдаленной перспективе.

"Может быть (это произойдет – прим. ред.), после новых выборов, если они состоятся в 2018 году. Ведь ситуация может развиваться и непредсказуемо — захочет ли он к тому моменту делиться властью и участвовать в выборах, пока не ясно. Это лидер той же формации, что и Мугабе", — напомнила она.

Не верит эксперт и в возможность скорой отмены санкций США против Зимбабве.

"Я думаю, что со стороны США в плане отмены санкций тоже будет осторожность. По крайней мере, до выборов вряд ли эти санкции будут сняты. Если новый лидер покажет, что он готов двигаться по пути большей демократизации, что он не будет предпринимать каких-то шагов против оппозиции, и если эти выборы будут прозрачными, если пригласят международных наблюдателей, тогда, мне кажется, шанс есть, что какие-то санкции будут сняты. И вообще будут пересмотрены условия экономического и инвестиционного взаимодействия Зимбабве с Западом", — заключила Кулькова.

Ничего не изменится

Однако, как считают в оппозиции Зимбабве, Мнангагва вряд ли совершит какие-то кардинальные изменения, так как он мало чем отличается от бывшего президента страны.

"Мы видим по его поведению, что он, скорее всего, не отличается от Мугабе, поскольку они работали вместе в одной партии еще вчера. Поэтому, даже если он и способен к переменам, я думаю, он это сделает только для того, чтобы обеспечить себе победу на выборах и править еще пять лет", — заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии ZimFirst (Zimbabwe People First Party) Максвелл Зеб Шумба, который также планирует участвовать в президентских выборах в 2018 году.

По его словам, неясно, повлечет ли за собой замена Мугабе на Мнангагву перемены в стране. "То, что мы видим сейчас, это идеи Мугабе, которые привели к 37 годам упадка — и Эммерсон был частью этого. Какова роль Эммерсона в этом? Мы не знаем", — отметил политик.

При этом он сообщил, что хотя оппозиция не испытывает особого энтузиазма по поводу назначения на пост президента страны бывшего вице-президента Мнангагвы, но не будет противостоять его идеям.

"Мы не хлопаем в ладоши по поводу Эммерсона, но мы не собираемся бороться с его идеями", — заявил Шумба.