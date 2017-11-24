Новый президент Зимбабве призвал снять санкции и обещал выплатить все долги

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Эммерсон Мнангагва в пятницу принял присягу президента Зимбабве на национальном стадионе в столице страны Хараре, он будет руководить страной до следующих выборов, которые запланированы на август 2018 года. В качестве президента он уже успел много чего наобещать: заявил о намерении компенсировать убытки фермерам, потерявшим участки при реформе, гарантировал безопасность иностранных инвестиций в стране и выплаты по внутренним и внешним долгам, а также призвал к пересмотру санкций против Зимбабве.
Представители оппозиции Зимбабве полагают, что новый лидер вряд ли изменит страну, так как он мало чем отличается от бывшего президента Роберта Мугабе, с которым много лет работал плечом к плечу.
Присяга на стадионе
Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, в пятницу в присутствии многих тысяч зрителей на "Национальном спортивном стадионе" в Хараре, зачитав текст присяги и поклявшись на Библии, официально вступил в должность президента Зимбабве.
Люди несколько раз овациями заглушали речь новоиспеченного президента. После прочтения присяги на Мнангагву надели ленту цветов флага страны и официально объявили президентом Зимбабве.
После чего на верность новому президенту страны Мнангагве присягнул главнокомандующий войск обороны Зимбабве (ZDF) Константино Чивенга. Кроме того, присягу новому президенту принесли и другие командующие, в частности, начальник полиции. Однако публика освистала его и призвала его уйти с поста.
Спасибо, Мугабе!
"Позвольте принести особую благодарность одному из основателей нашего государства Роберту Мугабе. Он вел нас в нашей борьбе за независимость, он взял на себя ответственность руководства в очень сложное время… Давайте все примем и отдадим должное его колоссальному вкладу в строительство нашей страны", — заявил Мнангагва. "Для меня лично он (Мугабе — ред.) остается отцом, наставником… и лидером", — добавил новый президент Зимбабве.
Мугабе отказывался подавать в отставку добровольно, однако во вторник все же объявил о своем уходе с поста, который он занимал 37 лет, после того как ZANU-PF постановила начать процедуру импичмента в парламенте.
"Он (Мнангагва) также заверил семью (Мугабе) не только по поводу их собственной безопасности и благополучия, но также о сохранении правопорядка по всей стране. Они согласились, что бывшему президенту нужно время, чтобы отдохнуть после напряженных событий, через которые он прошел за последние полторы недели, и поэтому он может не принять участия в церемонии инаугурации", — заявил Чарамба.
Выборы пройдут по плану
В качестве нового главы государства Мнангагва успокоил население страны, сообщив, что президентские выборы пройдут в следующем году, как и планировалось.
"Мир и гармония должны характеризовать наше отношение друг к другу до и после демократических выборов 2018 года. Я обещаю вам сегодня, что эти выборы пройдут, как и планировалось ", — заявил он.
Таким образом, Мнангагва будет занимать президентский пост до следующих выборов в августе 2018 года.
Новый президент, новые обещания
В своей первой речи новый президент Зимбабве сделал много обещаний. В частности, он заявил о намерении компенсировать убытки фермерам, потерявшим участки в ходе земельной реформы.
Кроме того, Мнангагва гарантировал безопасность иностранных инвестиций в его стране.
"Все иностранные инвестиции будут в безопасности в Зимбабве. Мы будем поддерживать двусторонние инвестиции и соблюдать соглашения, которые мы заключили с рядом стран. Призываю вас присоединиться к развитию потенциала, чтобы изменить жизнь нашего народа", — заявил Мнангагва.
Также он призвал к пересмотру экономических и политических санкций против его страны.
Зимбабве является одной из самых бедных стран Африки, безработица достигает 80%. Экономика уже давно переживает глубокий кризис, в котором повинны начатые в 2001 году по инициативе Мугабе земельные реформы, сопровождавшиеся захватом почти всех хозяйств фермеров, а также санкции США и Евросоюза. Из-за инфляции, достигавшей астрономических показателей в миллионы процентов, после трех деноминаций Зимбабве перешла во внутренних расчетах на американские доллары.
Зимбабве выплатит все долги
Мнангагва также пообещал, что правительство Зимбабве обеспечит выплату по внутренним и внешним долговым обязательствам, упростит процедуру экспорта и создаст жизнеспособный и стабильный финансовый сектор.
Новый президент отметил, что его правительство уделит внимание экспорту, как основному источнику иностранной валюты, и упростит процедуры, связанные с международной торговлей.
"Учитывая критическую роль, которую играет экспорт в получении иностранной валюты, правительство сделает все необходимое, чтобы обеспечить упрощение экспортных процедур, сократив расходы, связанные с ведением международной торговли", — сказал Мнангагва.
По словам нового президента, поддержание экономической стабильности и предоставление гарантий частным лицам, бизнесу и иностранным инвесторам станут ключевыми пунктами будущих реформ.
"Мое правительство обеспечит жизнеспособность и стабильность финансового сектора", — подчеркнул Мнангагва. Он также выступил за борьбу c коррупцией.
Настороженность Запада
Старший научный сотрудник Института Африки РАН Ольга Кулькова полагает, что своими обещаниями Мнангагва хочет расположить к себе Запад.
По ее словам, пока западные страны испытывают по отношению к новому президенту большой скептицизм, так как тот в течение многих лет был сторонником и сподвижником Мугабе, а также подавлял протесты оппозиции.
Что касается обещаний относительно выплат по внутренним и внешним долговым обязательствам, эксперт полагает, что если это и произойдет, то в отдаленной перспективе.
"Может быть (это произойдет – прим. ред.), после новых выборов, если они состоятся в 2018 году. Ведь ситуация может развиваться и непредсказуемо — захочет ли он к тому моменту делиться властью и участвовать в выборах, пока не ясно. Это лидер той же формации, что и Мугабе", — напомнила она.
"Я думаю, что со стороны США в плане отмены санкций тоже будет осторожность. По крайней мере, до выборов вряд ли эти санкции будут сняты. Если новый лидер покажет, что он готов двигаться по пути большей демократизации, что он не будет предпринимать каких-то шагов против оппозиции, и если эти выборы будут прозрачными, если пригласят международных наблюдателей, тогда, мне кажется, шанс есть, что какие-то санкции будут сняты. И вообще будут пересмотрены условия экономического и инвестиционного взаимодействия Зимбабве с Западом", — заключила Кулькова.
Ничего не изменится
"Мы видим по его поведению, что он, скорее всего, не отличается от Мугабе, поскольку они работали вместе в одной партии еще вчера. Поэтому, даже если он и способен к переменам, я думаю, он это сделает только для того, чтобы обеспечить себе победу на выборах и править еще пять лет", — заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии ZimFirst (Zimbabwe People First Party) Максвелл Зеб Шумба, который также планирует участвовать в президентских выборах в 2018 году.
При этом он сообщил, что хотя оппозиция не испытывает особого энтузиазма по поводу назначения на пост президента страны бывшего вице-президента Мнангагвы, но не будет противостоять его идеям.
"Мы не хлопаем в ладоши по поводу Эммерсона, но мы не собираемся бороться с его идеями", — заявил Шумба.