Премьер-министр Великобритании соболезнует в связи с терактом в Египте

ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования народу Египта в связи с терактом в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. По последним данным государственного египетского телевидения, число жертв теракта в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синая возросло до 200 человек, пострадали 130 человек.

"Потрясена омерзительной атакой на мечеть на севере Синая. Соболезнования всем в Египте, кого коснулось это дьявольское и коварное преступление", — заявила Мэй в своем микроблоге в Twitter.