МИД Украины проверяет информацию о карте с польским Львовом в Варшаве

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинский МИД проверяет информацию о размещении в варшавском аэропорту карты, на которой Львов включен в состав Польши, пишет УНН.

В варшавском аэропорту появилась карта, где Львов и Вильнюс стали городами Польшиhttps://t.co/TpnKNPgdYb pic.twitter.com/9tE8qsBlir — NewsOne (@NewsOne_TV) 23 ноября 2017 г.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что отправили запрос в посольство страны в Варшаве.

О появлении в аэропорту имени Шопена в Варшаве плакатов, на которых территории, входящие в состав Литвы, Белоруссии и Украины, включая Львов и Вильнюс, показаны как часть Польши, сообщили во вторник польские СМИ.

Представитель аэропорта объяснил польским СМИ, что карта была датирована 1918 годом и размещена для того, чтобы показать, как Польша выглядела перед Второй мировой войной и сегодня, уточняет УНН. Позднее плакаты были убраны.