Матвиенко: теракт в мечети не подорвет мир и стабильность в Египте

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила нападение террористов на мечеть в египетском эр-Роуде и выразила уверенность в том, что эта атака не сможет подорвать мир и стабильность в Египте.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. По последним данным государственного египетского телевидения, число жертв теракта в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синая возросло до 200 человек, пострадали 130 человек.

"Решительно осуждая это преступление, выражаю уверенность в том, что его организаторам не удастся подорвать мир и стабильность в дружественном Египте. Активная координация усилий всего мирового сообщества в борьбе с терроризмом должна стать твердым ответом тем, кто пытается диктовать свою волю, сея страх и смерть. Все их попытки обречены на провал и виновные будут найдены и заслуженно наказаны", — говорится в направленной Матвиенко телеграмме на имя председателя Палаты депутатов Али Абделя Аля.

Спикер Совфеда выразила от всей верхней палаты российского парламента и от себя лично искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами террористической атаки.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в телеграмме.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.