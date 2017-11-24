В Египте террористы впервые совершили теракт в мечети

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Силы безопасности Египта мобилизовали все ресурсы для поимки террористов, совершивших в пятницу вероломный теракт против сотен безоружных людей в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова.

На данный момент, по официальным данным, погибшими числятся 200 человек, пострадали 130 человек, среди них много детей. Медики говорят, что число жертв этой трагедии может возрасти – некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Последняя молитва



В пятницу террористы на двух джипах подъехали к самой крупной на севере Синая мечети эр-Роуда, расположенной недалеко от центра провинции — города эль-Ариш. Преступники дождались окончания молитвы, затем несколько человек ворвались внутрь и подорвали взрывное устройство. Другие ждали перепуганных людей на улице с автоматическим оружием. Как рассказывают очевидцы, выбегавших в панике мусульман расстреливали на пороге мечети. Преступники чувствовали себя вполне уверенно, поскольку никуда не спешили, а после появления на месте трагедии машин скорой помощи, они начали стрелять и по медикам.

Очевидцы происшествия говорят о шести нападавших.

Сейчас ситуация в провинции нормализована и контролируется военными и силами МВД, полицейские размещены в районе международной автотрассы, усилена охрана всех мечетей, церквей, госучреждений. Террористов ищут повсеместно, к поискам привлекаются местные жители, включая бедуинские племена.

Террористы меняют цели



Эксперты указывают, что произошедший в пятницу теракт открывает новую печальную страницу в истории Египта: впервые за многие годы исламские экстремисты совершили нападение на мусульманскую мечеть. До сих пор главными целями террористов в Египте становились военные и полицейские объекты, а также египетские христиане-копты. Сегодня большинство жертв — мусульманское гражданское население.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел экстренное совещание с профильным министрами и объявил в стране трехдневный траур, теракт осудила коптская церковь и управление Верховного муфтия страны.

Россия соболезнует



Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси, назвав теракт жестоким и циничным, сообщает пресс-служба Кремля.

"Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали", — говорится в телеграмме.

Путин подтвердил готовность России к дальнейшему наращиванию взаимодействия с дружественным Египтом в борьбе с силами международного терроризма. Российский президент также передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.