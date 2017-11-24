МИД Абхазии прокомментировал поставки американских ПТРК Грузии

СУХУМ, 24 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на встрече с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прокомментировал информацию о поставке Грузии противотанковых ракет, сообщает Sputnik Абхазия.

"Мы хотим обратить ваше внимание на информацию, опубликованную 20 ноября на сайте управления военного сотрудничества

Минобороны США. Согласно этому сообщению, 17 ноября Минобороны США проинформировало Конгресс о том, что одобрена сделка о поставке Грузии противотанковых ракет", — подчеркнул Кове.

Министр отметил, что, несмотря на заявления грузинской стороны о том, что оружие приобретается как оборонительное, сделка вызывает серьезную озабоченность в Абхазии.

Глава МИД напомнил, что за последнее время в Грузии прошло множество совместных военных учений под эгидой НАТО."Нежелание грузинской стороны подписывать совместное заявление о неприменении силы наводит нас на очень серьезные размышления в отношении возможного реванша со стороны Грузии в отношении Абхазии", — заявил Кове.На этой неделе стало известно, что Госдеп США одобрил продажи Грузии ПТРК Javelin и командных пусковых установок на сумму 75 миллионов долларов.

Как уверены в Пентагоне, система Javelin повысит возможности Грузии в области обороны, но при этом "поставки (ПТРК) не нарушат основной баланс военных сил в регионе".

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