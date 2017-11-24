МИД Абхазии прокомментировал поставки американских ПТРК Грузии

СУХУМ, 24 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на встрече с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прокомментировал информацию о поставке Грузии противотанковых ракет, сообщает Sputnik Абхазия.
Минобороны США. Согласно этому сообщению, 17 ноября Минобороны США проинформировало Конгресс о том, что одобрена сделка о поставке Грузии противотанковых ракет", — подчеркнул Кове.
Министр отметил, что, несмотря на заявления грузинской стороны о том, что оружие приобретается как оборонительное, сделка вызывает серьезную озабоченность в Абхазии.
"Нежелание грузинской стороны подписывать совместное заявление о неприменении силы наводит нас на очень серьезные размышления в отношении возможного реванша со стороны Грузии в отношении Абхазии", — заявил Кове.
На этой неделе стало известно, что Госдеп США одобрил продажи Грузии ПТРК Javelin и командных пусковых установок на сумму 75 миллионов долларов.
Как уверены в Пентагоне, система Javelin повысит возможности Грузии в области обороны, но при этом "поставки (ПТРК) не нарушат основной баланс военных сил в регионе".
Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>