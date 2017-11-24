Турция соболезнует народу Египта в связи с терактом в мечети на Синае

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. МИД Турции выразил соболезнования семьям погибших и всему египетскому народу в связи с терактом в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Как сообщило государственное египетское телевидение, число жертв теракта возросло до 184 человек, пострадали 120 человек.

"Мы решительно осуждаем совершенное сегодня террористическое нападение на мечеть, расположенную на западе от Эль-Ариша (северный Синай), в результате которого есть много погибших и раненых. Выражаем соболезнования семьям погибших и братскому народу Египта, желаем скорейшего выздоровления раненым", — говорится в заявлении МИД Турции.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.