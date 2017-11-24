На саммите "Восточного партнерства" обсудили выявление дезинформации

Президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Латвии Раймондс Вейонис на саммите Восточного партнерства в Брюсселе

Президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Латвии Раймондс Вейонис на саммите Восточного партнерства в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз и страны-участницы "Восточного партнерства" признали необходимость распространения информации об их сотрудничестве и работы по выявлению дезинформации, говорится в итоговом коммюнике саммита.

В программе "Восточного партнерства" Евросоюза участвуют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

"Они (страны-участницы саммита – ред.) также согласны с необходимостью интенсификации усилий в области стратегической коммуникации и работы по освещению сотрудничества между ЕС и странами "Восточного партнерства", а также в целях большей осведомленности общественности и выявления дезинформации", — заявили участники саммита "Восточного партнерства".

Перед саммитом в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй рассказали, что глава правительства на мероприятии сообщит о предстоящем вложении 100 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет "на борьбу с дезинформацией в восточноевропейских странах".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил освоение 60 миллионов долларов, выделенных конгрессом для борьбы с "пропагандой и кампанией по дезинформации", якобы проводимой властями России.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Европейским союзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.