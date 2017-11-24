Собрал аншлаг: в Зимбабве прошла инаугурация нового президента Мнангагвы

ХАРАРЕ, 24 ноя — РИА Новости, Арсен Сулейманов. Инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы прошла на Национальном спортивном стадионе в Хараре в атмосфере всеобщего торжества, люди — с паузами на гимн и речь новоиспеченного главы государства — непрерывно танцевали и скандировали, передаёт с места событий корреспондент РИА Новости.
Мнанганва собрал аншлаг
Национальный спортивный стадион в Хараре, вмещающий 60 тысяч зрителей, за полчаса до начала церемонии инаугурации был заполнен до отказа. При этом немалую часть зрителей составляли военнослужащие.
На футбольном поле, в свою очередь, разместились военнослужащие роты почетного караула, три орудия и сцена. Вплотную к одной из трибун было организовано место для самого Мнангагвы, его супруги, военачальников и чиновников.
Зрители с нетерпением ждали прибытия Мнангагвы на стадион, а пока его не было, артисты со сцены разогревали публику песнями.
Церемония началась вскоре после прибытия запаздывающих делегаций из Мозамбика и Замбии.
Мнангагва поклялся, ему поклялись
Мнангагва, покинув место рядом со своей супругой, подошёл к специально организованному месту, где лежал текст присяги. Публика встречала ревом каждое его слово, что порой, казалось, смущало и самого Мнангагву, которой пару раз сделал небольшие паузы. Однако толком расслышать текст сквозь рев стадиона все равно было невозможно.
Любопытно, что во время речи командующего войск обороны Зимбабве (ZDF) публика проявляла к нему симпатию, хлопала и кричала, однако стоило после него выйти главе полиции, стадион неодобрительно загудел и начал скандировать "нгаеде", что значит "уходи".
Мини-парад
После завершения всех процедур настало время исполнения национального гимна Зимбабве. С первыми звуками гимна артиллеристы стали салютовать из орудий, установленных на поле, произведя около 20 залпов.
После этого в небе появились 4 военных вертолёта, пролетевших строем над стадионом; следом пролетели 4 военных самолёта.
После этого военнослужащие, которые к тому времени уже несколько часов стояли под палящим солнцем посреди футбольного поля, под музыку в исполнении военного оркестра дважды промаршировали мимо трибуны, на которой стоял новый президент.
Стоит отметить, что военачальникам, разместившимся на специальной трибуне, вряд ли что-то было видно, так как около сотни журналистов оккупировали кромку поля и встали сплошной стеной, снимая происходящее. Лишь после того, как организаторы попросили журналистов присесть на траву, генералы смогли что-то разглядеть.
В завершение инаугурации организаторы поблагодарили всех пришедших за то, что мероприятие обошлось без каких-либо инцидентов.