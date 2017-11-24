Собрал аншлаг: в Зимбабве прошла инаугурация нового президента Мнангагвы

Эммерсон Мнангагва с супругой на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017

Эммерсон Мнангагва с супругой на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017

ХАРАРЕ, 24 ноя — РИА Новости, Арсен Сулейманов. Инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы прошла на Национальном спортивном стадионе в Хараре в атмосфере всеобщего торжества, люди — с паузами на гимн и речь новоиспеченного главы государства — непрерывно танцевали и скандировали, передаёт с места событий корреспондент РИА Новости.

Мнанганва собрал аншлаг

Национальный спортивный стадион в Хараре, вмещающий 60 тысяч зрителей, за полчаса до начала церемонии инаугурации был заполнен до отказа. При этом немалую часть зрителей составляли военнослужащие.

© REUTERS / Philimon Bulawayo Эммерсон Мнангагва на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017 © REUTERS / Philimon Bulawayo Эммерсон Мнангагва на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017

На футбольном поле, в свою очередь, разместились военнослужащие роты почетного караула, три орудия и сцена. Вплотную к одной из трибун было организовано место для самого Мнангагвы, его супруги, военачальников и чиновников.

Зрители с нетерпением ждали прибытия Мнангагвы на стадион, а пока его не было, артисты со сцены разогревали публику песнями.

Как только на большом экране появилось изображение прибывающего кортежа Мнангагвы, толпа начала кричать и шуметь, в ход шли, в том числе, печально известные по чемпионату мира в ЮАР по футболу вувузелы, издающие громкий и неприятный звук, схожий с ревом слона.

Церемония началась вскоре после прибытия запаздывающих делегаций из Мозамбика и Замбии.

Мнангагва поклялся, ему поклялись

Мнангагва, покинув место рядом со своей супругой, подошёл к специально организованному месту, где лежал текст присяги. Публика встречала ревом каждое его слово, что порой, казалось, смущало и самого Мнангагву, которой пару раз сделал небольшие паузы. Однако толком расслышать текст сквозь рев стадиона все равно было невозможно.

После того, как Мнангагва принёс присягу, его официально объявили президентом, и пришло время принимать присягу от командующих.

Любопытно, что во время речи командующего войск обороны Зимбабве (ZDF) публика проявляла к нему симпатию, хлопала и кричала, однако стоило после него выйти главе полиции, стадион неодобрительно загудел и начал скандировать "нгаеде", что значит "уходи".

Мини-парад

После завершения всех процедур настало время исполнения национального гимна Зимбабве. С первыми звуками гимна артиллеристы стали салютовать из орудий, установленных на поле, произведя около 20 залпов.

© РИА Новости / Арсен Сулейманов Церемония инаугурации нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Хараре. 24 ноября 2017 © РИА Новости / Арсен Сулейманов Церемония инаугурации нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Хараре. 24 ноября 2017

После этого в небе появились 4 военных вертолёта, пролетевших строем над стадионом; следом пролетели 4 военных самолёта.

После этого военнослужащие, которые к тому времени уже несколько часов стояли под палящим солнцем посреди футбольного поля, под музыку в исполнении военного оркестра дважды промаршировали мимо трибуны, на которой стоял новый президент.

© REUTERS / Siphiwe Sibeko Эммерсон Мнангагва на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017 © REUTERS / Siphiwe Sibeko Эммерсон Мнангагва на церемонии инаугурации в Хараре, Зимбабве. 24 ноября 2017

Стоит отметить, что военачальникам, разместившимся на специальной трибуне, вряд ли что-то было видно, так как около сотни журналистов оккупировали кромку поля и встали сплошной стеной, снимая происходящее. Лишь после того, как организаторы попросили журналистов присесть на траву, генералы смогли что-то разглядеть.

В завершение инаугурации организаторы поблагодарили всех пришедших за то, что мероприятие обошлось без каких-либо инцидентов.