Силовики 60 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 60 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 930 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 60 раз нарушили режим прекращения огня… Всего по территории республики было выпущено более 930 снарядов, мин и гранат", — сказал Филипоненко.

По его словам, огонь велся из артиллерии, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 19 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) сократилось на 10", — добавил Филипоненко.

По его словам, Народная милиция зафиксировала перемещение техники украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.