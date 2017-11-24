Число жертв теракта в Египте возросло до 200, сообщили СМИ

Взрыв в мечети в Египте (27)

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв теракта в мечети на Синайском полуострове выросло до 200 человек, сообщило государственное египетское телевидение.

Ранее сообщалось о 184 погибших. Еще 130 человек получили ранения.

Террористы ворвались в мечеть эр-Роуда во время пятничной молитвы. Сначала они подорвали бомбу, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Сообщается, что они обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова. Она расположена в деревне Бир-эль-Абд к западу от города эль-Ариш, близ международной трассы. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.

Прокуратура Египта начала расследование, ведется поиск преступников.