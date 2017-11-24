В Риге суд оставил на свободе подростка, избившего пожилого полицейского

РИГА, 24 ноя – РИА Новости. Суд Видземского предместья Риги решил оставить на свободе 15-летнего подростка, который в четверг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил пожилого сотрудника муниципальной полиции, говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что сотрудник Рижской муниципальной полиции по просьбе дежурного школы-интерната спустился, чтобы закрыть двери учебного заведения. Когда полицейский подошел к двери, один из учеников встал перед ним и спровоцировал конфликт. Сотрудник правоохранительных органов попытался подвинуть ученика, но агрессивный подросток ударил его по голове, повалил на пол и начал бить ногами. Также, по предварительной информации, в избиении участвовал еще один подросток. Процесс избиения другие ученики снимали на мобильные телефоны.

"Суд в четверг рассматривал вопрос о мере пресечения для подростка и решил оставить его на свободе", — сообщили в суде.

Травмы, нанесенные избитому полицейскому, не угрожают его жизни. За нападение на представителя власти обвиняемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.