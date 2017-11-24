Киев намерен создать центры админуслуг для жителей Крыма

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Украинские власти планируют в 2018 году открыть центры предоставления административных услуг в населенных пунктах вблизи границы с Крымом, заявил на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя президента Украины Изет Гданов в пятницу.
"Мы работаем над вопросом создания центров предоставления административных услуг возле КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда) "Каланчак" и "Чонгар" в ближайших населенных пунктах", — сказал Гданов.
По его словам, крымчане смогут в таких центрах получать административные услуги, но они являются платными. В частности Гданов напомнил, что оформление загранпаспорта гражданина Украины, к примеру, стоит 557 гривен (20,7 доллара).
Планируется, что центры будут созданы в 2018 году и в первую очередь будут предоставлять услуги по паспортизации для крымчан.
Ранее руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>