Источник: радикалы в Египте до теракта в мечети грозили суфиям расправой

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. Боевики-радикалы, обосновавшиеся на севере Синайского полуострова до теракта в мечети к западу от эль-Ариша, угрожали представителям суфийского направления в исламе расправой, рассказал РИА Новости источник в службе безопасности египетской провинции.

"Эта мечеть относится к суфийскому тарикату Гаргария. Конкретных угроз в адрес мечети не было, так как здесь молятся все жители деревни, а вот в адрес суфиев были. Суфийская идеология противоречит взглядам экстремистов. Радикалы угрожали суфиям уже давно", — сказал собеседник агентства.

Число жертв теракта в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синая возросло до 184 человек, пострадали 120 человек, сообщило государственное египетское телевидение.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.