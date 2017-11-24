Источник: в египетской мечети в момент взрыва могло быть до 500 человек

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. В мечети, взорванной террористами к западу от эль-Ариша на севере Синая в Египте, могло молиться до 500 человек, рассказал РИА Новости источник в службе безопасности провинции.

"По пятницам в этой мечети собирается до 500 человек, поэтому такое большое количество погибших", — сказал собеседник РИА Новости.

По последним официальным данным, число жертв теракта в мечети на севере Синая возросло до 155 человек, пострадали 120 человек.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.