Число погибших в Египте возросло до 184 человек, сообщили СМИ

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве в египетской мечети возросло до 184 человек, 120 пострадали, сообщило государственное телевидение.

Во время пятничной молитвы террористы ворвались в крупнейшую на севере Синая мечеть эр-Роуда неподалеку от города Эль-Ариш. Боевики подорвали там бомбу, а затем открыли огонь по выбегавшим из помещения людям. В это время в мечети обычно собиралось до пятисот человек.

По некоторым данным, террористы обстреливали даже машины скорой, вывозившие раненых с места взрыва.

Силовики оцепили район. Идет розыск нападавших.

Президент Египта созвал экстренное совещание с профильными министрами для оценки ситуации. Во всех провинциях усилены меры безопасности. Объявлен трехдневный траур.

Боевики регулярно совершают нападения на севере Синая. Как правило, их жертвами становятся военные и полицейские, а также египетские христиане. Власти страны уже более трех лет ведут там антитеррористическую операцию. В последнее время из-за атак экстремистов в регионе погибли и пострадали сотни сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.