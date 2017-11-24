Силы безопасности Египта мобилизованы для поисков напавших на мечеть

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Силы безопасности Египта ведут активный поиск террористов, совершивших в пятницу нападение на мечеть в районе эр-Роуда к западу от эль-Ариша на севере Синая, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности страны.

"Мобилизованы все силы в районе всего северного Синая для поисков напавших. Силы безопасности размещены также на протяжении автотрассы, ведущей к эль-Аришу со стороны эль-Кантары к востоку от Суэцкого канала", — сообщил он, добавив, что, по предварительным данным, погибшими числятся более 115 человек, пострадавших более 150.

"Террористы вначале подорвали взрывное устройство, а затем стали расстреливать молившихся в мечети людей", — пояснил он.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

По официальным данным на этот момент, погибли 155 и пострадали еще 120 человек. Сообщалось, что в числе пострадавших много детей, есть военные и гражданские. Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.