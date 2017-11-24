Силы безопасности Египта мобилизованы для поисков напавших на мечеть

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Силы безопасности Египта ведут активный поиск террористов, совершивших в пятницу нападение на мечеть в районе эр-Роуда к западу от эль-Ариша на севере Синая, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности страны.
"Террористы вначале подорвали взрывное устройство, а затем стали расстреливать молившихся в мечети людей", — пояснил он.
Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.
По официальным данным на этот момент, погибли 155 и пострадали еще 120 человек. Сообщалось, что в числе пострадавших много детей, есть военные и гражданские. Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.
🔴BREAKING — 155 Dead, 120 Injured in Mosque Attack in Egypt's Sinaihttps://t.co/3HTuf1VZPF pic.twitter.com/3s5mNyVZDu— ThisClay (@WhiteBoyLB) 24 ноября 2017 г.