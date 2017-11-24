Лукашенко заявил, что в деле об украинском шпионе нет "московского следа"

МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в деле о шпионаже задержанного КГБ страны украинского журналиста Павла Шаройко нет "московского следа", сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

В понедельник КГБ Белоруссии подтвердил задержание украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В связи с этим делом сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов был объявлен персона нон грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". В ответ Киев выслал белорусского дипломата.

Как говорится в сообщении пресс-службы, президент во время рабочей поездки в Гомельскую область прокомментировал ситуацию с выявленными в стране украинскими шпионами.

"Он отметил, что никакого московского следа в этом деле искать не стоит, потому что его там нет", — отмечается в сообщении.