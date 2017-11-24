Аналитик о "Восточном партнерстве": Порошенко может сразу ехать домой

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Петру Порошенко нет смысла принимать участие в саммите "Восточного партнерства", так как основные заявления по поводу украинских перспектив в ЕС уже прозвучали от "ключевых чиновников" организации, считает украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Перед началом саммита "Восточного партнерства" Украина получила два мессиджа от ключевых чиновников ЕС, после которых, в принципе, Порошенко может сразу ехать назад. Даже — без участия в саммите", — написал Корнейчук.

Одним из таких заявлений, по словам аналитика, стали слова еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнеса Хана о том, что "никакого "плана Маршалла" (программа поддержки Украины со стороны ЕС в экономической, военной и гуманитарной сферах – ред.) для Украины не будет".

Вторым ключевым посылом для украинского президента стало заявление президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что "ассоциация с ЕС не дает Украине никаких перспектив членства в Евросоюзе", считает политический аналитик.

"Собственно, больше пиариться Порошенко просто не на чем. Ну, хоть живьем увидел короля Бельгии Филиппа. Так сказать — приобщился к великому. Ведь Порошенко тоже хочет быть королем Украины — Рошеном Первым", — заключил Дмитрий Корнейчук.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что целью его приезда на пятый саммит "Восточного партнерства" является определение промежуточных рубежей на пути к конечной цели, "полноправном членстве в самом престижном союзе мира, окончательное возвращение в европейский дом".

"Восточное партнерство" — политическая инициатива ЕС, нацеленная на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предполагает интенсификацию политического взаимодействия, интеграцию восточных стран в экономику ЕС и предоставление им финансовой помощи. Однако, по заявлениям Брюсселя, участие в "Восточном партнерстве" не означает перспективу членства в ЕС.