Лукашенко заявил, что не может отменить смертную казнь вопреки воле народа

МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может принять единоличное решение об отмене в стране смертной казни, за сохранение которой народ высказался на референдуме.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где существует смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. При этом ее наличие называется в качестве основного препятствия для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера, во время рабочей поездки в Гомельскую область Лукашенко затронул тему смертной казни и подчеркнул, что решение о ее сохранения было принято на референдуме, он не в праве его отменить. "Я не могу отменить самолично решение, которое принял народ", — подчеркнул глава государства.

Парламент Белоруссии получил статус специально приглашенного при ПАСЕ в 1992 году. В 1997 году ПАСЕ приостановила для Белоруссии этот статус. Годом позже была заморожена заявка республики на членство в Совете Европы. Формальными причинами этого были названы отсутствие прогресса в сфере демократии, прав человека и верховенства права.

В стране на различных уровнях обсуждаются возможность и готовность общества к введению моратория на исполнение смертных приговоров. Ранее спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, заявлял, что Минск открыт диалогу с Советом Европы по всем вопросам, в том числе и смертной казни. При этом Андрейченко сообщил, что на начало 2018 года планируются парламентские слушания по смертной казни.