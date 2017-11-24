В Анкаре установят бюст Карлова

АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости. Бюст посла РФ в Турции Андрея Карлова будет открыт в российском посольстве в Анкаре в преддверии годовщины его трагической гибели, говорится в заявлении российской дипмиссии в среду

"Девятнадцатого декабря исполняется год со дня убийства в Анкаре посла РФ, Героя России Андрея Геннадьевича Карлова. В преддверии этой даты в посольстве России в Турции 24 ноября состоится торжественная церемония открытия бюста Андрея Карлова, затем пройдет презентация Международного благотворительного фонда Карлова при участии посла России в Турции Алексея Ерхова, супруги Карлова Марины Карловой, представителей турецких властей, дипкорпуса, деловых кругов, российской и турецкой общественности", — говорится в сообщении.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.