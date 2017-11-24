ДНР обвинила силовиков в обстреле Докучаевска

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в пятницу подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, расположенный к югу от Донецка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В ведомстве добавили, что повреждения в результате обстрела получил жилой дом.
Докучаевск находится у линии соприкосновения в Донбассе, в 40 километрах к югу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В нем проживают около 25 тысяч человек. В городе расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.